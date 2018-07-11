РИАМО - 11 июл. В массовом дорожно-транспортном происшествии на МКАД пострадали пять человек, одного из них эвакуировали на санитарном вертолете, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в район 23 километра МКАД, где произошло массовое ДТП с участием большого количества автомобилей. По предварительной информации, пострадало около пять человек. С места происшествия экипаж экстренно эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.

«Во время проведения чемпионата мира по футболу экипажи санитарных вертолетов Московского авиационного центра несут дежурство не только днем, но и ночью, вылетая на вызовы, где требуется экстренная медицинская помощь», - добавил собеседник агентства.