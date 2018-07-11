РИАМО - 11 июл. Власти подмосковного Серпухова за год планируют увеличить турпоток в два раза – с 200 тысяч до 400 тысяч человек в год, сообщил РИАМО глава городского округа Дмитрий Жариков.

«Мы строим свою работу с учетом того, что число туристов будет возрастать, сегодня он (турпоток – ред.) составляет порядка 200 тысяч в год. Мы планируем его увеличить вдвое в течение года», - сказал Жариков.

Он отметил, что в течение ближайших двух месяцев в Серпухове планируется сдать в эксплуатацию гостиничный комплекс в исторической части города. Строительство объекта ведется за счет инвестиций.

Ранее Серпухов стал претендентом на включение в «Золотое кольцо России» в 2019 году. Как отмечал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, войдя в состав «Золотого кольца», Серпухов получит определенный статус и появится в федеральных информационных ресурсах. Это позволит увеличить поток туристов, приезжающих в этот подмосковный город.