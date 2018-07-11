РИАМО - 11 июл. Футбольные поля в Московской области оборудуют системой подогрева, это позволит проводить тренировки круглый год, сообщил РИАМО в среду министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

«Это отличная новость для поклонников самой популярной игры в мире. Сейчас на фоне проведения чемпионата мира по футболу – 2018 интерес к футболу у детей и взрослых Подмосковья увеличился в разы, поэтому мы решили пойти на опережение и позаботиться о наших спортсменах и воспитанниках таким образом. В первую очередь это делается для их удобства и комфорта», - сказал Терюшков.

Он добавил, что подогрев футбольного поля значительно расширяет возможности тренировок — их можно будет проводить круглогодично. Большее число занятий повысит уровень подготовки подмосковных воспитанников.

Министр подчеркнул, что подогревом оборудуют футбольные поля на стадионах «Знамя труда» (Орехово-Зуево), «Химик» (Клин), «Спартак» (Серпухов), «Русич» (Ликино-Дулево), «Пушкино» (Пушкино), «Металлург» (Ступино), СК «Мещера» (Егорьевск), «Спартак» (Можайск), «Весна» (Климовск), «Центральный» (Волоколамск).

По главы регионального Минспорта, в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 года на территории региона планируется реализация мероприятий по реконструкции центральных стадионов.

В частности, стадионы в Орехово-Зуеве и Клину планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Другие объекты – в 2020 году.

«Вместе с тем в рамках подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу на территории Московской области произведен капитальный ремонт футбольного поля с подогревом тренировочной площадки на базе «Сатурн», находящейся в региональной собственности Московской области, что позволяет проводить подготовку спортсменов круглый год», - уточнил Терюшков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что на спортивных базах, которые были отремонтированы в Подмосковье к чемпионату мира по футболу, будут работать детско-юношеские спортивные школы.