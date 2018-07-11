РИАМО - 11 июл. В Волоколамском районе около деревни Тимошино обнаружили четыре артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни населения находки не имеют, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Десятого июля 2018 года в 16:40 от оперативного дежурного ЕДДС Волоколамского микрорайона в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении четырех артиллерийских снарядов времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайшего жилого строения один километр»», - говорится в сообщении.

Ликвидацию снарядов проведут в среду, в ней будут участвовать 22 сотрудника поисково-спасательного отряда.