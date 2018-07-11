РИАМО - 11 июл. Свыше 330 килограммов черники, брусники и грибов, содержащих радиоактивный цезий, выявили на продовольственных рынках и ярмарках в столице с начала 2018 года, сообщила РИАМО заместитель председателя комитета ветеринарии города Москвы - начальник Государственной ветеринарной инспекции Надежда Бродская.

«Радиологическим отделом городской ветеринарной лаборатории ГБУ «Мосветобъединение» было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 в 24 партиях продукции общим весом 333,651 килограмма, из них: черника - 21 партия (163,851 килограмма), брусника - одна партия (6 килограммов), грибы - две партии (163,8 килограмма)», - сказала Бродская.

Она добавила, что за аналогичный период прошлого года в Москве выявили 12 случаев превышения содержания радионуклида цезия в продуктах общим весом более 80 килограммов, в том числе свыше 77 килограммов пришлось на чернику. Чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Белоруссии.

«Государственная ветеринарная служба города Москвы проводит дозиметрические и радиометрические исследования каждой партии дикорастущей ягоды, грибов, поступающей на продовольственные рынки, ярмарки выходного дня и региональные ярмарки. При установлении ветеринарными специалистами превышения содержания радионуклидов пробы продукции направляются для подтверждения в радиологический отдел городской ветеринарной лаборатории ГБУ «Мосветобъединение», - отметила Бродская.

Она также сообщила, что радиоактивные грибы и ягоды уничтожаются на профильном предприятии «Радон».

Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени.

Больше всего из дикорастущих ягод радионуклиды впитывают черника, голубика и брусника. По внешнему виду и на вкус «загрязненные радиацией» ягоды и грибы ничем не отличаются от обычных.