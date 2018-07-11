РИАМО - 11 июл. В городском округе Егорьевск ведутся поиски пенсионера из деревни Юрцово, который утром 10 июля вышел в лес и до сих пор не вернулся, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«10 июля 2018 в 17:00 от дежурного ЕДДС городского округа Егорьевск поступила информация о потерявшемся мужчине 1939 года рождения, проживающего в деревне Юрцово. В 11:00 10 июля 2018 года пошел в лес в районе деревни Маловская и до настоящего времени не вернулся», - говорится в сообщении.

На звонки по мобильному телефону пропавший не отвечает. Для поисков привлечены 28 спасателей.