РИАМО - 11 июл. В Подмосковье создали Центр агропромышленного развития, основными целями деятельности которого являются проведение мероприятий по сохранению и вовлечению земель в сельскохозяйственное производство, мониторинг реализации госпрограмм в сфере агропромышленного комплекса, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

«Создать государственное казенное учреждение Московской области «Центр агропромышленного развития». Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения от имени Московской области осуществляются министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области», — говорится в распоряжении правительства Московской области.

Основными целями деятельности учреждения являются: организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения мероприятий, направленных на сохранение и вовлечение земель в сельскохозяйственное производство, обеспечение воспроизводства плодородия земель сельхозназначения, мониторинг реализации государственных программ в сфере агропромышленного комплекса.

Кроме того, организация должна обеспечить создание и развитие агропромышленных парков по переработке, в том числе глубокой, хранению и реализацию сельскохозяйственной продукции; материально-технически и организационно обеспечить деятельность Минсельхозпрода Подмосковья, в том числе планировать и осуществлять закупки.

Предельная штатная численность центра составляет 72 единицы.