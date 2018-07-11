РИАМО - 11 июл. Во флагманских офисах «Мои документы» в центре и на юго-западе Москвы открыли окна приема сотрудников ГИБДД, уже почти 12 тысяч человек воспользовались услугой регистрации авто в Центральном округе, сообщается на официальном портале мэра города.

«В ЦАО работают 12 специалистов, в ЮЗАО — 18. График приема совпадает с часами работы флагманов — ежедневно с 10:00 до 22:00. На территории оборудованы площадки для осмотра транспортных средств, оснащенные по последнему слову техники. Для государственной регистрации автомобиля необходимо записаться на удобное время через портал mos.ru или через портал gosuslugi.ru. Оставить машину можно на парковке торгового центра, в котором размещен флагманский офис», - говорится в сообщении.

Администраторы центра сориентируют по пакету документов, при необходимости помогут зарегистрироваться на портале в зоне электронных услуг и выдадут талон электронной очереди. Оплатить госпошлину можно прямо во флагманском офисе.

Москвичи уже успели оценить профессионализм столичных инспекторов ГИБДД, а также комфортную инфраструктуру флагманов «Мои документы». За время их работы почти 12 тысяч человек воспользовались услугой регистрации авто в Центральном округе и более 500 москвичей — в Юго-Западном.