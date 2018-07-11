РИАМО - 11 июл. Жилой дом на улице Большая Ордынка в центре Москвы признали объектом культурного наследия регионального значения, данный статус обеспечивает зданию охрану государства, сообщается на официальном портале мэра города.

«Жилой дом по адресу: улица Большая Ордынка, дом 9/4, строение 2 признали объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1915 году по проекту архитектора Капитолия Дулина (1836–1933) как доходный дом с комфортабельными квартирами. Это здание — яркий пример доходного дома начала ХХ века в стиле неоклассицизм, для которого характерны черты античной архитектуры», - говорится в сообщении.



Наиболее художественно оформлена центральная часть здания, где архитектор разместил колоннаду из спаренных колонн и пилястр коринфского и ионического ордера, а также рельефные композиции с изображением античных персонажей. Планировка внутренних помещений здания на Большой Ордынке также является оригинальной и еще раз подтверждает мастерство архитектора.



«Главный фасад здания выходит на красную линию (границу застройки - ред) Черниговского переулка, но дом начинает хорошо просматриваться уже с Пятницкой улицы. Данное месторасположение легло в основу проектного замысла архитектора. Автор удачно использовал перспективу раскрытия небольшого Черниговского переулка с Пятницкой улицы и оформил один из поворотов Черниговского переулка, построив в его глубине шестиэтажный доходный дом», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что оформлению фасадов здания архитектор также придал большое значение, выполнив облик главного фасада в неоклассическом стиле, где композиция и пропорции выдержаны в равновесии между статичностью и движением.

По его словам, сегодня здание имеет практически первозданный вид как снаружи, так и изнутри. В интерьерах хорошо сохранилось декоративное убранство парадной и черных лестниц, ступени которых выложены из натурального камня, а оформление представлено металлическими решетками маршей с ритмом стилизованных арф, перекликающихся с фасадными античными мотивами.

Статус объекта культурного наследия регионального значения обеспечивает зданию доходного дома на Большой Ордынке охрану государства. Его запрещено сносить, исторический облик строения также не может быть нарушен. Любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем Мосгорнаследия и после согласования с ним.