РИАМО - 11 июл. В Москве на городских ярмарках за месяц продали более 900 тонн клубники и земляники, всего можно приобрести более 20 сортов, сообщается на официальном портале мэра города.

«На торговых точках продают клубнику и землянику 20 производителей из 12 регионов России: Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Липецкой, Белгородской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, республик Крым, Дагестан и Чувашии, а также из Подмосковья», — сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, при этом подмосковные сельхозпроизводители продали уже более 600 тонн ягод, они реализовывают свою продукцию на 63 городских площадках.

Средняя стоимость килограмма ягод составляет от 250 до 350 рублей. Москвичи и гости столицы могут легко узнать торговые павильоны, оформленные в едином стиле: на красном фоне написано «Клубника» и «Земляника».