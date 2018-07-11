РИАМО - 11 июл. Более 10 возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, в тушении пожаров участвовали более 160 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Количество пожаров - 13. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 165 человек и 55 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 62 раз и спасли 15 человек. Происшествий на водных бассейнах не произошло. Также за сутки не зарегистрировано очагов горения сухой травы и новых термических точек.