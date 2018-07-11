РИАМО - 11 июл. Транспортную карту «Тройка» в Москве приобрели свыше 2,5 миллионов пассажиров с начала года, что больше на 17% аналогичного периода прошлого года, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Более 2,5 миллионов транспортных карт «Тройка» приобрели пассажиры метро с начала года. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда москвичи и гости столицы купили почти 2,2 миллиона карт», - говорится в сообщении.

В июне запустили программу лояльности карты «Тройка». Она доступна пассажирам, которые зарегистрировались в программе и используют билет «Кошелек». Для накопления бонусов и получения скидок нужно предъявлять карту в торговых точках компаний-партнеров. Бонусы будут записаны на «Тройку» независимо от способа оплаты товара или услуги. Накопленные бонусы можно использовать при пополнении проездного билета, один бонус равен одному рублю.

«Всего с момента их появления в кассах метро в апреле 2013 года было продано 17,7 миллиона «Троек». Популярность карты растет благодаря удобству в использовании (на нее можно записать все типы билетов), а также новым вариантам дизайна. Кроме привычных синих карт «Тройка», столичное метро традиционно выпускает тематические серии проездных, дизайн которых посвящен разным знаковым событиям», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.