РИАМО - 11 июл. В среду в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, максимальная температура воздуха поднимется до 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Влияние высокого циклона ослабеет, но еще не закончится, погода по-прежнему останется неустойчивой — местами пройдут кратковременные дожди. По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 11 июля, при переменной облачности и коротких дождях воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, по области до 19-24», - говорится в сообщении.

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что для большинства людей такая погода будет индифферентной, летней, атмосферное давление, температура и содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, геомагнитный фон спокойный. Это щадяще-тренирующий характер погоды, при которой реже развиваются метеопатические реакции.

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