РИАМО - 10 июл. У станции «Загорянская» Ярославского направления Московской железной дороги горит магазин, дым попал на станцию, передает во вторник корреспондент РИАМО.

К месту возгорания прибыли несколько пожарных расчетов. Они уже приступили к тушению. Огонь не переходит на платформу, но дым попал на территорию станции. Движение пригородных поездов осуществляется в штатном режиме.

Рядом с пожаром собрались прохожие, которые наблюдают за возгоранием. Проходу на железнодорожную станцию происшествие не мешает.