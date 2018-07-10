РИАМО - 10 июл. На региональной автодороге М-7 «Волга» - Электроугли отремонтировали мост, размещенный над железнодорожными путями у деревни Колонтаево, мост построили еще в 1980 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«До ремонта техническое состояние путепровода, построенного в 1980 году, было признано неудовлетворительным. Ремонтные работы на участке начались в июле 2017 года и завершились в июле текущего года», - говорится в сообщении.

В рамках ремонта на путепроводе строители выполнили устройство современной гидроизоляции, отремонтировали пролетные строения и опоры, установили новые лестничные сходы и водоотводные лотки, заменили асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку. Для обеспечения безопасного и комфортного движения по краям проезжей части установили металлическое барьерное ограждение.

Заказчиком работ выступило подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГБУ «Мосавтодор».

Региональная дорога М-7 «Волга» - Электроугли является важной транспортной артерией для жителей Московской области, она соединяет между собой высокоинтенсивные Горьковское и Носовихинское шоссе. Ежедневно по дороге проезжает свыше 30 тысяч автомобилей.