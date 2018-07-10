РИАМО - 10 июл. В столицу во вторник доставили мужчину, который обвиняется в мошенничестве с персональными данными клиентов банков, банковскими картами и сведениями, составляющими банковскую тайну, сообщается на сайте МВД России.

«Сегодня в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву доставлен Ерижоков Арсен Анатольевич 1980 года рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Он добавила, что, по данным следствия, мужчина причастен к мошенничеству, совершенному в составе организованной группы. Будучи сотрудником одного из банков, злоумышленник передавал подельникам сведения о персональных данных клиентов, банковских картах и контрольной информации по ним, счетах и вкладах, составляющих банковскую тайну.

В 2011 году разыскиваемый покинул территорию Российской Федерации и на основании запроса Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В апреле этого года фигуранта задержали правоохранительные органы Малайзии.