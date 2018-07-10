РИАМО - 10 июл. В районе Западное Дегунино на севере Москвы решили построить многоквартирные жилые дома, детские сады и общеобразовательную школу, площадь застройки составит 134,37 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Проектом планировки территории предлагается строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями - детскими дошкольными образовательными учреждениями на 50 и 100 мест и подземными гаражами общей емкостью 360 и 700 машино-мест», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Суммарная поэтажная площадь застройки составит 134,37 тысячи квадратных метров.

Сейчас на проектируемой территории расположены объекты обслуживания автотранспорта, складского, коммунального, производственного и общественно-делового назначения. Часть этих строений не используется и будет демонтирована.

Для обеспечения жителей новых домов местами в образовательных школах запланировано строительство общеобразовательной организации на 500 мест на территории ГБОУ «Школа № 656 имени А.С. Макаренко» по адресу: Бескудниковский переулок, дом 4а.

Реализовать проект планировки территории инвестор хочет в один этап.