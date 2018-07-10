РИАМО - 10 июл. Пригородный электропоезд, курсирующий в выходные дни между станциями Курского и Павелецкого направлений МЖД «Детково» и «Михнево», теперь будет начинать маршрут со станции «Столбовая», это сделали для удобства пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика АО «Центральная ППК» продлила маршрут следования пригородному поезду выходного дня №6937 сообщением «Детково» – «Михнево» – с 14 июля поезд будет отправляться в рейс со станции «Столбовая», - говорится в сообщении.

В путь со «Столбовой» поезд будет отправляться в 10:32, время прибытия на станцию «Детково» – 10:41, остальной маршрут поезд пройдет по привычному для пассажиров расписанию с прибытием на станцию «Михнево» в 11:30.

Пригородный поезд свяжет между собой две узловые станции – «Столбовая» (пересечение Большого кольца (БМО) Московской железной дороги с Курским направлением МЖД) и «Михнево» (БМО с Павелецким направлением МЖД).

«Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru)», - добавляется в сообщении.