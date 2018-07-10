РИАМО - 10 июл. В рамках конкурса «Зеленый маршрут» участникам мероприятия предстоит пройти, пробежать или проехать на велосипеде путь от Красной площади в Москве до Троице-Сергиевой лавры, участники маршрута 14 июля проведут экологический субботник в лесопарке «Северный» в Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 14 июля команда проекта «Дорога в Лавру», волонтеры, представители министерства культуры РФ и регионального министерства культуры проведут экологический субботник на участке маршрута «Дорога в Лавру», который проходит по лесопарку «Северный» в Пушкине», - говорится в сообщении.

Все желающие смогут не только принять участие в экологическом субботнике, но и преодолеть весь путь до Троице-Сергиевой Лавры.

Маршрут «Дорога в Лавру» начнется на Красной площади, а закончится в Троице-Сергиевой Лавре. Его протяженность составит 120 километров. Большая часть пройдет по паркам и лесам Подмосковья.

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, в течение многих лет этой дорогой пешком шли и могущественные цари, и обездоленные люди. А сегодня этот популярный маршрут может преодолеть любой желающий.

В региональный оргкомитет вошли представители Московского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», комитета лесного хозяйства региона, регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», управления природопользования министерства экологии и природопользования области и Главного управления региональной безопасности.

Победителей всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» объявят 5 сентября.