РИАМО - 10 июл. Рабочая группа Московской городской избирательной комиссии получила более 18 тысяч предложений по размещению загородных участков на выборах мэра столицы в сентябре, сообщил глава рабочей группы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Рабочая группа Мосгоризбиркома завершила сбор предложений по местам возможного размещения избирательных участков за пределами Москвы на выборах мэра Москвы 9-го сентября. Предложения поступали с 19-го июня на портал mos.ru, сотрудникам МФЦ и на горячую линию Мосгоризбиркома», — написал Шапошников в Facebook.

Он добавил, что всего на сегодняшний день собрано более 18 тысяч предложений. Больше всего заявок на размещение участков - в Подмосковье, Калужской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Тульской областях.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Московская городская избирательная комиссия также создала рабочую группу по вопросам образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в Единый день голосования.