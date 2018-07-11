РИАМО - 11 июл. В ночь со среды на 12 июля Московское центральное кольцо (МЦК) и столичная подземка будут работать до 03:00 в связи с проведением матча чемпионата мира по футболу между командами Англии и Хорватии.

Все станции метро и МЦК будут открыты для пассажиров на вход до трех часов ночи. На время отъезда болельщиков с фанфестов и гуляний в центре Москвы будет перекрыт ряд улиц в ЦАО.

В 21:00 в среду в «Лужниках» пройдет матч, в котором за выход в полуфинал поборются сборные Хорватии и Англии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.