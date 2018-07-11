РИАМО - 11 июл. В среду на московском стадионе «Лужники» в рамках матча полуфинала чемпионата мира по футболу в 21:00 встретятся сборные Англии и Хорватии, в связи с этим в районе Хамовники ввели временные ограничения движения.

Так, автомобилистам в среду необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная, Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта).

Кроме того, будут закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе стадиона «Лужники» на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

Ряд улиц доступен только для владельцев разрешений, которые можно оформить в префектуре округов. Это Абрикосовский переулок, Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой), улица Ефремова (от Хамовнического Вала до Проектируемого проезда №2309).

Помимо этого, Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой), Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), улица Савельева, улица Усачева (от Хамовнического Вала до пересечения с Трубецкой), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной), Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенская набережная.

Из-за матча также введены дополнительные ограничения на стоянку и остановку на улицах: 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова); Доватора (от улицы 10-летия Октября до 3-й Фрунзенской); Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой).

При движении от Фрунзенской набережной закрыт съезд с 3-й Фрунзенской улицы на основной ход Комсомольского проспекта. При съезде с основного хода Комсомольского проспекта водители смогут проехать только в прямом направлении.

До конца чемпионата также закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и ограничен проезд на Лужнецкой набережной и улице Лужники.

Как ранее сообщали синоптики, в среду во время матча в столице установится облачная погода без осадков, температура составит 20-22 градуса. Болельщикам порекомендовали взять с собой ветровки.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля. Финальный матч состоится в Москве.