РИАМО – 10 июл. Российский концерн «АвтоВАЗ» представил новую модификацию Lada Vesta Sport, машина будет продаваться в нескольких комплектациях с разными коробками переключения передач, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Машина создана на базе концепта, показанного два года назад во время Московского международного автосалона. Инженеры увеличили Lada Vesta Sport передний бампер, а на капоте установили матовые вставки, добавляющие внешнему виду авто спортивные черты», - говорится в сообщении.

Машина будет продаваться в нескольких комплектациях с разными коробками переключения передач. Помимо этого, разработчики модернизировали приборную консоль на торпеде, она станет более вместительной.

Как отмечается в сообщении, официальная премьера Lada Vesta Sport состоится в конце августа. Согласно предварительной информации, под капотом машины будет установлен 1,8-литровый двигатель производительностью 149 лошадиных сил.

Не исключено и появление версии с мотором от Lada Kalina NFR.

В настоящее время о стоимости автомобиля ничего не известно.