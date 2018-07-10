РИАМО - 10 июл. Двенадцать московских атлетов с особенностями развития сыграли в футбол со знаменитыми спортсменами на Красной площади, игра закончилась со счетом 8:8, сообщил депутат Госдумы, президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.

Юнифайд-матч в честь 50-летия Специальной Олимпиады прошел в самом сердце российской столицы 9 июля.

«Наши атлеты стали частью всемирного футбольного праздника. Заряд положительных эмоций, которые мы все сегодня получили, заставляют нас двигаться дальше ради этих детей и не опускать руки, несмотря ни на какие трудности», – сказал Смирнов.

Первому мяч в ворота удалось забить атлету Специальной Олимпиады России Владимиру Эросту, именно он и открыл счет в инклюзивном матче.

Проводя такую игру, организаторы стремились обратить внимание широкой общественности на проблемы людей с особенностями интеллектуального развития и на необходимость создания для них специальных условий по всей стране. Вместе с атлетами Специальной Олимпиады России в матче приняли участие Смирнов и член совета директоров Специальной Олимпиады Наталья Водянова. Тренером выступил легендарный футболист Александр Мостовой.

Специальная Олимпиада России – общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с проблемами интеллекта, основная задача которой средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с ментальными нарушениями к полноценной жизни общества.