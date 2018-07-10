РИАМО - 10 июл. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области по просьбе жителей восстановили тишину в ночное время на улице Первомайской в городе Пересвет Сергиево-Посадского района, фирму, ведущую круглосуточные работы по разбивке сквера в городе, оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщила глава регионального ведомства Татьяна Витушева.

«Жители многоквартирных домов, расположенных по улице Первомайской вдоль обустраиваемого сквера, попросили помощи у административно-технических инспекторов. По словам обратившихся граждан, работа над созданием очередной зеленой зоны в городе проводилась круглосуточно, что лишало жителей надежды на спокойную ночь», – сказала Витушева.

Инспекторы установили, что в ночных работах были задействованы как автотехника, так и компрессор.

Сотрудники надзорного ведомства не только выписали штраф на сумму 20 тысяч рублей представителю компании, но и вручили предписание прекратить ночные работы, мешающие жителям. Инспекторы также подчеркнули, что сумма штрафа будет увеличена при повторных нарушениях.

По словам главы ведомства, беседа возымела действие и ночные работы прекратились.