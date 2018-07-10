РИАМО - 10 июл. Новый городской парк «Братеевская пойма» с бейсбольным полем открыли на берегу реки на юго-востоке Москвы, концепцию парка выбрали пользователи «Активного гражданина», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«На правом берегу в 2016-2017 годах было проведено благоустройство Братеевского каскадного парка, а в этом году мы закончили еще более масштабный проект – создали новый полноценный городской парк «Братеевская пойма». По возможностям для отдыха и занятий спортом – это один из лучших парков Москвы», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Парк «Братеевская пойма» занимает территорию площадью 190 гектаров, он расположен на правом берегу Москвы-реки от улицы Алма-Атинская до проектируемого проезда №5402. Парк находится в одном из наиболее широких участков Москворецкой поймы, включающем низовье реки Городни.

Общая площадь благоустройства составила 82,2 гектара (остальную часть парка занимает лесной массив).

Концепцию создания современного парка отдыха в Братеевской пойме городские власти разработали совместно с пользователями «Активного гражданина» (всего за проект проголосовало порядка 195 тысяч человек).

Горожане проголосовали за парк с ярко выраженным спортивным и экологическим уклоном, а также за дополнительное озеленение территории лиственными и хвойными породами.

В результате в парке обустроили: 12 спортивных зон – бейсбольное и футбольное поле, поле для мини-футбола, площадку для паркура, две площадки для воркаута, баскетбольную площадку, теннисный корт.

Помимо спортивных объектов, в парке установили пять детских площадок, там также появились три зоны тихого отдыха, летний открытый солярий с 14 деревянными шезлонгами, площадка с 14 качелями, 23 беседки, восемь беседок для пикника, 700-метровая экологическая тропа, пункты проката, 13 километров освещенных велодорожек с разметкой и четыре велопарковки.

Также установили две огороженных площадки для выгула собак, летний кинотеатр на 110 мест, сцену для проведения мероприятий на 50 мест, шесть кафе и две площадки для мобильных фуд-поинтов.

Главной изюминкой нового парка стало бейсбольное поле. Оно сделано по всем правилам – в форме бриллианта, покрытие – теннисит, уложенный по специальной технологии, и газон. Здесь уже проходят тренировки любительского бейсбольного клуба «Спартак», проводятся игры Московской любительской бейсбольной лиги.

Для удобства навигации и безопасности посетителей на территории нового парка «Братеевская пойма» установили 546 опор освещения, систему видеонаблюдения.