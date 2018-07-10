РИАМО - 10 июл. Количество обслуживаемых абонентов по жилищно-коммунальным услугам в МособлЕИРЦ приблизилось к 2,4 миллионам по итогам первого полугода 2018 года, также за прошедшие шесть месяцев МособлЕИРЦ расширил зону обслуживания в Егорьевске, Подольске, Рузе, Серпухове, Солнечногорске, Рошале, Ступине, Талдоме, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме этого начато обслуживание жителей Протвина, Климовска и Белоозерска. Отделения Единого расчетного центра действуют в 60 муниципальных образованиях Московской области.

«Количество обслуживаемых абонентов по жилищно-коммунальным услугам приблизилось к 2,4 миллионам. Также с начала года единый расчетный центр принял на расчеты по ФКР более 680 тысяч лицевых счетов. С начала 2018 года заключено 18 новых договоров с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в текущем году впервые введена централизованная отчетность по электронной очереди. Дать объективную оценку работы ЕИРЦ позволяет проверка по методу «контрольной закупки». Каждый месяц «тайные покупатели» под видом обычных клиентов посещают офисы МособлЕИРЦ. За первое полугодие проведено более 100 подобных мероприятий.

Соответствие всем требованиям контрольной проверки дает 100% показатели. МособлЕИРЦ начал проводить «контрольную закупку» в 2014 году. Тогда средний показатель по территориям был около 70%, а некоторые офисы оценивались на уровне 40%. В 2017 году средний уровень обслуживания составил 90%. В первом полугодии 2018 года показатель вырос до 95,74%.

«Нами активно развиваются и внедряются дистанционные сервисы. С начала 2018 года в «Личном кабинете плательщика» на сайте МособлЕИРЦ зарегистрировалось более 75 тысяч новых абонентов. Общее количество пользователей на сегодняшний день составляет порядка полумиллиона человек. Ежемесячно увеличивается количество оплат, произведенных через этот сервис. За первые шесть месяцев 2018 года через «Личный кабинет» было совершено более 780 тысяч оплат. Для сравнения, в первом полугодии 2017 года эта цифра была значительно ниже – порядка 460 тысяч оплат», – сказал гендиректор МособлЕИРЦ Владислав Колесников.

Большой популярностью пользуются и мобильные приложения. За первые 6 месяцев этого года зафиксировано более 84 тысяч скачиваний. Приложение бесплатно и доступно для скачивания на App Store и Google play. С его помощью пользователь может зарегистрироваться, добавить лицевой счет, проверить начисления, передать показания приборов учета, просмотреть историю переданных показаний и платежей, выполнить онлайн-платеж и ознакомиться с контактной информацией по обслуживающему подразделению ЕИРЦ.