РИАМО - 10 июл. Мужчина обратился в Одинцовскую центральную больницу для подтверждения диагноза – рака предстательной железы, врачи выявили у него еще два вида злокачественной опухоли, в результате сложной операции пациенту вырезали пораженные участки организма, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Специалисты-онкохирурги провели шестичасовую операцию. Лапароскопическим методом – через небольшие разрезы – удалили пораженные опухолью участки и органы. Это позволило минимизировать риски прогрессирования онкологии и сократить период восстановления пациента после операции», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Помимо рака предстательной железы, специалисты районной больницы выявили у него еще два онкологических заболевания, которые затронули почку и мочеточник. Пациенту требовалась срочная операция. Успешный исход лечения зависел от уровня профессионального мастерства врачей, проводивших диагностику и лечение, отметил Марков.

Он добавил, что смертность от онкологии в 2017 году в Подмосковье снизилась на 15,5%. Данный показатель смертности – один из самых низких среди всех регионов Центрального федерального округа.