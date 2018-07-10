РИАМО – 10 июл. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает использовать серый цвет для автомобилей полиции, сообщает во вторник Газета.ru.
«Автомобили Росгвардии теперь могут быть белыми или серыми с синей контрастной полосой. Ранее они могли быть только серыми с рубиново-красной полосой», - говорится в сообщении.
Также на автомобили добавят надписи «Росгвардия» и «Полиция» и геральдический знак ведомства.
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