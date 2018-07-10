РИАМО - 10 июл. Дайверы и экоактивисты из городского округа Истра поучаствовали в акции «Береговой десант», тем самым очистив берег и акваторию реки под Ново-Иерусалимским монастырем, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Организатором водного субботника выступили клуб дайверов «Истра-Дайв» и движение «Местные» при поддержке администрации муниципалитета, также приняли участие представители Истринского молодежного центра «Мир» и неравнодушные жители округа.

«Вначале был убран легкий мусор, скопившийся на берегу, под мостом и в его окрестностях, а после волонтерам предстояло поднять на сушу затопленный деревянный мост, несколько лет назад разрушенный сильным ливнем», - сказал инициатор экологической акции, руководитель дайв-клуба «Истра-Дайв» Дмитрий Ляпин.

По его словам, для этого потребовалось с помощью инструментов разбить его на фрагменты, а после частями вытащить на берег.

«В общей сложности мы собрали около 10 тонн строительного и бытового мусора за несколько часов акции», - добавил Ляпин.

«Экоакцию «Береговой десант» мы проводим с 2016 года, за это время организована расчистка водоемов в Химках, Орехово-Зуево, Электростали. Очень приятно, что аналогичные акции проводятся и в муниципалитетах региона, областной подводный субботник запланирован на начало августа», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.