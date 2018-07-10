РИАМО – 10 июл. Президент США Дональд Трамп считает, что предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным может стать «самой легкой» частью его европейского турне, сообщает во вторник Газета.ru.

«У меня есть НАТО. У меня есть Великобритания, которая находится в некотором беспорядке. И у меня есть Путин. Честно говоря, Путин может быть самым легким из всех. Кто бы мог подумать?» — сказал Трамп журналистам.

В Хельсинки 16 июля состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ей будет предшествовать участие Трампа в саммите НАТО в Брюсселе и официальный визит в Великобританию, во время которого он встретится с премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

С уважением,