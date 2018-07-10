РИАМО - 10 июл. Многодетная мать, проживающая на северо-востоке столицы, разозлившись на свою 13-летнюю дочь, избила ее, а затем нанесла ей удары ножницами, следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Многодетная мать, проживающая в квартире жилого дома, расположенного по улице Липчанского в городе Москве, разозлившись на ребенка, в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесла девочке несколько ударов руками, после чего также нанесла два удара ножницами в область грудной клетки», - сказала Иванова.

По ее словам, наказав девочку, мать не выпускала ее из дома последующие два дня. Когда ее выпустили погулять, она обратилась за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время 13-летняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

«Следствием проводится комплекс следственных действий. В рамках уголовного дела следователи допросят родственников, соседей и знакомых детей с целью установления условий проживания последних, а также проверки матери о привлечении ее ранее к ответственности за ненадлежащее воспитание», - сообщила Иванова.

Расследование уголовного дела продолжается.