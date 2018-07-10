РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 июл. Площадка для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) появится во дворе дома на Спортивном улице в подмосковном Дзержинском после благоустройства, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко в своем аккаунте в Instagram.

«Благоустройство дворовых территорий – важнейшая задача, стоящая перед администрацией города. Напоминаю, что в перечень работ, выполняемых по адресу: улица Спортивная, дом №10 входит ремонт дорожного полотна и тротуара, обустройство площадки для сбора ТБО», – написал Панаморенко.

Также здесь установят бордюрный камень, расширят парковочное пространство. Администрация горокруга планирует сформировать в этом дворе зону отдыха, провести озеленение и установить уличное освещение.