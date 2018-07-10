РИАМО - 10 июл. Во вторник в Москве за считанные часы распродали первую партию умных колонок «Яндекс.Станция», а предзаказ на гаджет в интернете можно будет оформить уже 11 июля, сообщается на странице «Яндекса» в Facebook.
Во вторник в столице стартовали продажи «Яндекс.Станции». У магазина «Яндекса» на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы выстроилась очередь.
«Одиннадцатого июля мы открываем предзаказ на сайте с бесплатной доставкой по России. Все заказы приедут к покупателям в течение 90 дней», — говорится в сообщении.
Самая первая партия колонок была раскуплена во вторник за считанные часы.
Станция выглядит как колонка. По голосовой команде Алиса может начать проигрывать любую музыку из «Яндекс.Музыки», рассказывать сказки, выполнять поиск, делать звук громче или тише. В перспективе станция будет интегрирована с различными сервисами: например, с ее помощью возможно интерактивное обучение иностранным языкам. Также ее можно подключать к телевизору для просмотра любого фильма сразу из нескольких онлайн-кинотеатров.
Стоимость устройства составляет 9990 рублей. В нее включена подписка на три месяца на «Амедиатеку», на два месяца на ivi и 12 месяцев – на «Яндекс.Музыку» и «Кинопоиск».
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