РИАМО - 10 июл. Во вторник в Москве за считанные часы распродали первую партию умных колонок «Яндекс.Станция», а предзаказ на гаджет в интернете можно будет оформить уже 11 июля, сообщается на странице «Яндекса» в Facebook.

Во вторник в столице стартовали продажи «Яндекс.Станции». У магазина «Яндекса» на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы выстроилась очередь.

«Одиннадцатого июля мы открываем предзаказ на сайте с бесплатной доставкой по России. Все заказы приедут к покупателям в течение 90 дней», — говорится в сообщении.

Самая первая партия колонок была раскуплена во вторник за считанные часы.

«Спасибо первым покупателям, занимавшим места с 5 утра, спасибо коллегам из «Яндекс.Еды» - быстрая доставка из ресторанов, которые привезли бургеры, и спасибо голосовому помощнику Алисе, которая развлекала гостей внутри магазина и музея», — добавляется в сообщении.

Станция выглядит как колонка. По голосовой команде Алиса может начать проигрывать любую музыку из «Яндекс.Музыки», рассказывать сказки, выполнять поиск, делать звук громче или тише. В перспективе станция будет интегрирована с различными сервисами: например, с ее помощью возможно интерактивное обучение иностранным языкам. Также ее можно подключать к телевизору для просмотра любого фильма сразу из нескольких онлайн-кинотеатров.

Стоимость устройства составляет 9990 рублей. В нее включена подписка на три месяца на «Амедиатеку», на два месяца на ivi и 12 месяцев – на «Яндекс.Музыку» и «Кинопоиск».

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