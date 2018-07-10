РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско возьмет под личный контроль ситуацию с плохим обеспечением лекарств в больницах городского округа Люберцы, кроме того, учтут пожелания горожан по поставкам нового медицинского оборудования, сообщил «РИАМО в Люберцах» сам парламентарий.

Девятого июля Дениско встретился с депутатами совета депутатов Люберец Сергеем Непомнящим и Анатолием Ухановым, главным хирургом ГБУЗ МО «ЛРБ-2». Они обсудили проблемные вопросы здравоохранения, наказы избирателей.

«Горожане жалуются на плохое обеспечение лекарственными препаратами, перевязочным материалом в больницах. Мы обсудили вопросы потребности больницы в новом оборудовании, в оснащении медучреждений современными диагностическими аппаратами. Все озвученные в ходе встречи вопросы находятся на моем личном контроле», – сказал Дениско.

Он подчеркнул, что пожелания жителей и проблему с оборудованием включат в проект закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы».

«Работа продолжается, здравоохранение, это одно из основных и приоритетных направлений деятельности», – подчеркнул парламентарий.