РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 июл. В подмосковном Дзержинском 13 июля состоится экстремальное силовое шоу, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель РосМолСпорта Московской области Сергей Агаджанян

«Тринадцатого июля в городском округе Дзержинский на летней сцене пройдет выездное спортивно-развлекательное мероприятие в рамках проекта «Летние вечера. Арт-лето в городе». Сцена находится по адресу: улица Лермонтова, дом №42.В рамках мероприятия пройдет экстремальное силовое шоу «Русский характер»», – сказал Агаджанян.

Начало в 18:00. Проект организуют общественное движение «Русский характер» и РосМолСпорт Подмосковья. Также на мероприятии член союза писателей России, поэт Антон Цветков будет декламировать стихи, выступит певица Инесса Кравченко.

Одним из ярких элементов мероприятия обещает стать показательное выступление от федерации лазертага Московской области. Откроет программу вечера коллектив Губернаторского оркестра Подмосковья.