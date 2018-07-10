РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске Центральная библиотека выдала 500 электронных читательских билетов, всего до конца 2018 года их могут получить 2,5 тысячи человек, сообщила «РИАМО в Подольске» директор Центральной библиотечной системы горокруга Галина Владимирская.

Проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья» предполагает оснащение 68 центральных библиотек Московской области электронными читательскими билетами с RFID-чипом для идентификации читателя и специальным программным обеспечением. По этим билетам жители региона смогут брать книги в любой Центральной библиотеке Подмосковья, включенной в электронную систему учета книг.

«В Центральной библиотеке Подольска электронные билеты получили 500 человек. Работа по внедрению новой системы учета книг и выдаче билетов в горокруге началась в конце апреля 2018 года на средства из бюджета Московской области. Планируем ввести билеты для более чем 4 тысяч читателей Центральной библиотеки. Пока в наличии 2,5 тысячи электронных билетов, которые планируем выдать до конца года (2018 года – ред.). Далее все будет зависеть от финансирования муниципалитета, который при желании может подключить к системе и остальные библиотеки», – сказала Владимирская.

По ее словам, электронные билеты представляют собой пластиковые карты. В Центральной библиотеке их могут получить все жители Подольска с постоянной регистрацией в возрасте старше 14 лет.

В рамках проекта проведена подготовительная работа по внедрению Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области – Единого библиотечного портала (www.bibliomo.ru). Портал предоставляет пользователям всех библиотек Московской области свободный доступ к сводному электронному каталогу и уникальной коллекции оцифрованных краеведческих изданий. С начала реализации проекта на пилотных площадках в электронный каталог внесено почти 10 тысяч записей. Всего же в сводную электронную библиотеку внесли свыше 800 тысяч записей.

Согласно проекту «Перезагрузка библиотек Подмосковья», в учреждениях должно быть хорошее программное обеспечение, электронный каталог, уютное пространство, где можно провести время с друзьями за игрой, чтением и за чашечкой кофе. Это место для проведения выставок, лекций, семинаров, мастер-классов, концертов. В планах проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» – выставки робототехники и джазовые концерты, философские дискуссии, виртуальные путешествия по странам и континентам.