РИАМО - 10 июл. С начала 2018 года собственники долей в праве на подмосковные объекты недвижимости разместили более 50 уведомлений о продаже доли в специальном разделе официального сайта Росреестра, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Обязанность известить всех участников долевой собственности на объект недвижимости о продаже одним из собственников своей доли установлена Гражданским кодексом РФ. В связи с этим продавец доли должен направить всем остальным участникам долевой собственности в письменной форме извещение о намерении продать свою долю.

«В случае, если речь идет о нежилом помещении, и число совладельцев превышает 20, у владельца доли появляется возможность уведомить остальных собственников через извещения на сайте Росреестра. Опубликовать извещение можно в «личном кабинете» сайта. Для этого надо заполнить специальную форму», – говорится в сообщении.

Владельцы долей в праве собственности на подмосковную недвижимость активно пользуются этой возможностью. Одними из первых на сайте появились извещения именно от владельцев подмосковной недвижимости.