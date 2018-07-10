РИАМО - 10 июл. Желание борца смешанных единоборств Джеффа Монсона стать депутатом совета депутатов подмосковного Красногорска является правомерным, сообщил журналистам в пресс-центре РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Американский и российский спортсмен Джефф Монсон в конце мая получил гражданство России. 12 июня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ему паспорт гражданина Российской Федерации. Спортсмен планирует баллотироваться в совет депутатов горокруга, он принял участие в праймериз партии «Единая Россия» в Красногорске.

«Имеет полное право (стать депутатом городского округа Красногорск - ред.). Паспорт получил, в соответствии с законом имеет полное право выдвигаться. Мы всегда «за». Это хорошо с точки зрения того, чтобы всему миру показать, что есть человек, ставший гражданином (России - ред.) и ему все двери открыты, есть возможности баллотироваться», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что Монсон имеет активную гражданскую позицию и занимается спортом с детьми.

Ранее Монсон рассказал, что у него вызывает огромное уважение работа Андрея Воробьева и что он надеется поработать с губернатором Московской области.

Президент России Владимир Путин в конце мая подписал указ о предоставлении гражданства страны американскому борцу смешанных единоборств ММА Монсону. Впервые о желании получить российское гражданство Монсон объявил в марте 2013 года, а в начале 2015 года он сделал татуировку с изображением скульптурной композиции «Родина-мать зовет!», установленной в Волгограде.

Джефф Монсон - знаменитый американский и российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. В мае в Красногорске, в спортивно-оздоровительном комплексе «Опалиха», Монсон открыл школу, где делится с детьми и взрослыми секретами мастерства.