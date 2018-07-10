РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске более 1,5 миллионов рублей могут потратить на ремонт центра занятости населения в этом году, сообщается на сайте госзакупок.

По данным общей информации закупки, опубликованной на сайте, государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика министерства социального развития Московской области» разместило закупку на проведение работ по капитальному ремонту Подольского центра занятости населения, который находится на улице Февральская, дом 2А. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 20 июля. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 626 822,00 рублей.

Средства на проведение работ планируется выделить из бюджета Московской области. Подрядчик должен будет выполнить капитальный ремонт после заключения контракта и до 31 октября текущего года включительно.