РИАМО - 10 июл. С 2018-го и до конца 2022-го года в Московском регионе планируется построить 263 километра дополнительных железнодорожных путей и шесть новых станций, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня развитию железнодорожного транспорта в Москве и всем Московском регионе уделяется очень большое внимание. Важно в ближайшие годы сделать этот вид транспорта более доступным и комфортным», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в этих целях к 2023 году будет построено 263 километра путей и шесть новых станций.

Хуснуллин напомнил, что с 2010-го по 2017-й год протяженность построенных путей на радиальных направлениях увеличилась на 45 километров.

«В частности, было открыто движение по участку железной дороги Москва-Крюково Октябрьского направления. Теперь жителям Зеленограда стало намного легче добираться в центральную часть города», – отметил заместитель мэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта России Евгений Дитрих и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров провели совещание по вопросам комплексного развития Московского транспортного узла. В частности, мэр сообщил, что протяженность линий метро Москвы к 2027 году, по сравнению с 2010-м, вырастет в три раза.