РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. Около 55 миллионов рублей потратили на закупку учебников для всех школ городского округа к новому учебному году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Все учебники для всех классов на все предметы мы уже приобрели, на это ушло 55 миллионов рублей. Все учебники уже находятся в школах и ждут 1 сентября. Родителям нет никакой необходимости идти в книжные магазины», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что если программа сформирована таким образом, что в реестре учебников и в Госстандарте зафиксирована определенная линейка учебников, то школа обязана предоставить их ученику бесплатно. Если же это дополнительная услуга (сверх Государственного стандарта), то родители на добровольной основе соглашаются на эту услугу и могут приобрести эти пособия.

«Ежегодно мы планируем большие мероприятия по подготовке системы образования к новому учебному году. Наша система включает в себя 94 школы, детских сада и учреждений дополнительного образования. Если говорить обо всех зданиях, в которые входят филиалы и корпуса, то всего их 120. Чтобы каждое подготовить к отопительному сезону и к новому учебному году, нужно значительное финансирование, которое нам выделается ежегодно. В этом (2018 году – ред.) году на ремонт школ и садов мы потратим порядка 160 миллионов рублей», – отметил Ружицкий.

По его словам, будет закуплено технологическое оборудование, например, в столовые. Кроме того, появится новое учебное оборудование.

«Что касается платы за охрану, в школах и садах с родителей ее не взымают. Средства поступают из местного бюджета», – заключил Ружицкий.