РИАМО - 10 июл. Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца до 7 сентября, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Суд арестовал Степанова-Егиянца до 7 сентября», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Степанова-Егиянца задержали 7 июля. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Степанов-Егиянц причастен к рейдерскому захвату компании «Автофинанс». Как считают следователи, он совместно с другими соучастниками путем обмана с использованием поддельного паспорта вывел из числа руководителей общества экс-главу компании и завладел имуществом. Ущерб от его действий превысил 39 миллионов рублей.

Экс‑заместитель командира воинской части в Москве получил 3 года тюрьмы за мошенничество>>