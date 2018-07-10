РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске можно будет получить бесплатный доступ к читальному залу Президентской библиотеки, полноценно работать система начнет с 1 сентября, сообщила «РИАМО в Подольске» директор Центральной библиотечной системы горокруга Галина Владимирская.

Электронный читальный зал предназначен для обеспечения доступа к электронному фонду Президентской библиотеки и оказания информационно-библиографических услуг пользователям и посетителям. Здесь, в отличие от интернет-портала, доступен весь электронный фонд Президентской библиотеки. Также в электронном читальном зале пользователям доступны внешние ресурсы.

«У нас уже есть доступ к Национальной Российской библиотеке и ее фондам, электронной базе данных «Полпред» по периодическим изданиям. Сейчас мы оформляем доступ к электронному читальному залу Президентской библиотеки, ждем подписанный договор. К 1 сентября мы обучим своих сотрудников. Наши читатели получат доступ к закрытой части фонда, которая работает только в электронных читальных залах библиотек», – сказала Владимирская.

По ее словам, для установки программы нужны очень мощные компьютеры, пока ЦБС Подольска закупила две единицы техники – для отдела обработки и в Центральную библиотеку.

Фонд Президентской библиотеки соединяет в себе самые разные виды ресурсов: книжные издания, редкие архивные дела, старинные рукописи, изобразительные и картографические материалы и другое. Основная тематика фонда связана с историей России (от древности и до наших дней), отечественным законодательством и русским языком. Пристальное внимание уделяется вопросам отечественной географии и краеведения, взаимоотношениям России с другими странами. Материалы Электронного читального зала будут интересны всем, кто по-настоящему увлекается историей своей страны.