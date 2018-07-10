РИАМО - 10 июл. За год «Мосгаз» обновил газовые коммуникации более 18 тысяч московских квартир почти в 200 многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы на 2015–2044 годы включает в себя замену внутридомовых газовых сетей, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.

«За период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года АО «Мосгаз» завершил капитальный ремонт систем газоснабжения почти 200 домов, в ходе которого были полностью обновлены устаревшие внутридомовые сети и установлено новейшее оборудование. Таким образом, работы ведутся с ежемесячным увеличением темпа и объемов в соответствии с графиком», – говорится в сообщении.

Комплексные работы специалистов включают в себя бесплатную замену кранов, установку диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок. Каждая из деталей выполнена на самом высоком уровне и обеспечивает пожарную безопасность и защиту от «блуждающих» токов на долгие годы.

«АО «Мосгаз» в составе комплекса городского хозяйства продолжает обновление газовых сетей и к лету увеличил объемы работ. Во многом это заслуга и жителей многоквартирных домов, которые с пониманием относятся к выполнению капитального ремонта. Система позволяет заранее отследить дату планируемых работ на нашем официальном сайте, а за три дня мы уведомляем все необходимые службы: это и управа, и старшие по дому. Наша задача – минимальное беспокойство москвичей на пути к совершенствованию систем жизнеобеспечения города», – сказал главный инженер предприятия Александр Осыка.