РИАМО – 10 июл. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга в стране, документ был внесен на рассмотрение депутатами от «Справедливой России», сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«По словам авторов законопроекта, разница в тарифах, которые варьируются в зависимости от регионов, является архаизмом. Роуминг делает услуги связи менее доступными для россиян, а единственный, кто получает с этого выгоду — сами операторы», - говорится в сообщении.

Ранее на сайте издания сообщалось, что ФАС продлила до 28 декабря сроки расследования в отношении «Большой тройки» операторов связи (МТС, «Мегафон», «Вымпелком»), которые подозреваются в завышении цен во внутрисетевом роуминге.

«Изначально в число фигурантов расследования входила и Tele-2, однако антимонопольная служба впоследствии установила, что тарифы этой компании и так соответствуют рыночным ценам. Несмотря на то, что расследование продлено до конца года, антимонопольная служба может принять решение раньше», - отмечается в материале.