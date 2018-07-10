РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июл. Пожар в здании склада произошел в подмосковном Красногорске во вторник, сообщил «РИАМО в Красногорске» заместитель начальника отдела надзорной деятельности по горокругу Евгений Кособрюхов.

«Сообщение о пожаре поступило в 3:20 (10 июля – ред.). Горел одноэтажный металлический склад площадью 150 квадратных метров в районе улицы Аникеевской. Также огонь перекинулся на стоящую рядом бытовку. На месте работали два пожарных расчета. В 4:59 пожар был ликвидирован», – сказал Кособрюхов.

Он уточнил, что оба здания выгорели. Люди в результате пожара не пострадали.

«Причины пожара выясняются», – отметил Кособрюхов.