РИАМО - 10 июл. До конца 2021 года в столице планируют построить порядка 380 километров дорог, за последние семь лет в городе построили и реконструировали порядка 700 километров дорожного полотна, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Около 380 километров дорог и порядка 100 тоннелей, мостов и эстакад планируется построить в столичном регионе за три с половиной года – до конца 2021 года», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что дорожное строительство остается одним из драйверов развития городских территорий и важной составляющей Московского транспортного узла.

«В район, куда приходит новая дорога, приходят и инвестиции, начинается активное строительство жилья и инфраструктуры», — добавил Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что большая часть Адресной инвестиционной программы Москвы направляется на развитие транспортной инфраструктуры.

«За последние семь лет в Москве построено и реконструировано около 700 километров, что составляет 16% от существующей дорожной сети», – подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, в эксплуатацию ввели 199 транспортных сооружений (тоннелей, эстакад, мостов), что составляет 30% от существующих объектов, и 199 пешеходных переходов. За это время также реконструировали 14 транспортных развязок на МКАД и девять вылетных магистралей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта России Евгений Дитрих и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров провели совещание по вопросам комплексного развития Московского транспортного узла. В частности, протяженность линий метро Москвы к 2027 году, по сравнению с 2010-м, вырастет в три раза.