РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 июл. В подмосковном Домодедове началось строительство оптово-распределительного центра агропромышленного холдинга «Мираторг», общая площадь объекта составит свыше 45 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

На территории промышленной зоны в городском округе идет строительство оптово-распределительного центра агропромышленного холдинга «Мираторг». Планируется, что здесь будут принимать у производителей из Подмосковья и соседних регионов мясо, молоко, рыбу и продукты растениеводства, перерабатывать их и участвовать в доставке готовой продукции в торговые сети.

«Общая площадь предприятия составит 45 537 квадратных метров. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Трио-Инвест». Проектом предусмотрено строительство производственного 4-этажного здания, включая один подземный, состоящий из производственного и административно-бытового корпуса», – говорится в сообщении.

В производственном корпусе будут находиться технологические помещения, залы производственной части кулинарии с зонами приема и хранения, зоны упаковки готовой продукции. В административно-бытовом корпусе обустроят комнаты для административного персонала, помещение столовой с тремя обеденными залами на 60, 36 и 48 посадочных мест, гардеробные и душевые комнаты, технические и вспомогательные зоны.

Кроме того, комплекс работ по благоустройству территории включает устройство проездов, стоянок, озеленения, установку малых архитектурных форм. На территории запроектировано парковочное пространство на 103 машино-места, а также стоянки для грузовых автомобилей на 152 машино-места.

По словам начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артура Гарибяна, после открытия здесь появится более 560 рабочих мест.

«Первая плановая проверка на объекте начнется 24 июля 2018 года. Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2019 года», – отметил Гарибян.