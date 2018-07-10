РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске на автодороге на улице Караваева заделали ямы и трещины по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать автодорогу по улице Караваева. Он отметил, что здесь присутствуют многочисленные ямы и трещины.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта автомобильной дороги на улице Караваева и сообщает, что данная автодорога является дорогой местного значения. Работы по ее ремонту выполнены», – сказал замглавы администрации горокруга по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Помимо этого, в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку смогут выбрать жители на портале «Добродел».